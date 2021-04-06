Учительница разжигает межнациональную вражду, называя крымских татар "предателями"

В Крыму учительница попала в скандал, назвав крымских татар "предателями" и пособниками "гитлеровцев". Причем такое заявление она сделала перед младшеклассниками, где большая часть детей - крымские татары.

На учительницу пожаловалась мама одной из школьниц - Сафиназ Алиева в Facebook.

Женщина сообщила, что ее дочь Самира Алиева учится в 4-м классе в селе Дачное Судакского района. Ребенок получил задание от учительницы литературы Руденко Елены Алексеевны подготовить дома доклад про бабушек и дедушек, которые прошли Вторую мировую войну.

Ребенок рассказал классу историю своей семьи. Как прадедушка воевал на фронте, где получил серьезное ранение и вернулся домой в Крым. А вскоре после возвращения его семья была вместе с остальным крымско-татарским народом выслана с родной земли.

В депортации дедушка умер через год, а бабушка осталась с пятью детьми, которых сама вырастила, выучила.

"Дочь вкратце написала до скольки лет бабушка дожила, сколько внуков, правнуков и праправнуков увидела и таким образом завершила свой рассказ, - пишет мама школьницы. - Во время ее рассказа учительница остановила и сказала: "Сейчас пусть Самира закончит, и я вам расскажу из-за чего крымских татар выслали".

При этом в классе, которому учитель доносила такую информацию, учится девять крымскотатарских детей из 16-ти учеников.

"Я вам сейчас расскажу почему крымских татар выслали. Их выслали потому, что они были предателями, а их предательство заключалось в том, что они помогали немцам, оккупантам захватить Крым", - такое заявление сделала учительница.

Мама девочки говорит, что такие тезисы учительница выдвигает не впервые, из-за чего крымско-татарские дети чувствуют себя униженными, получая психологическую и моральную травму.