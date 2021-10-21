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Каникулы в школах Киева могут затянуться: что говорят в КГГА

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Четверг 21 октября 2021 18:34
Каникулы в школах Киева могут затянуться: что говорят в КГГА Фото: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Завтра запланировано заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Будут рассматривать вопрос продления каникул в школах и дошкольных учебных заведениях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам Поворозника во время завтрашнего заседания штаб рассмотрит усиления карантинных мер в Киеве. Что касается транспорта - КГГА не планирует его закрывать, он продолжит работу в обычном режиме.

"Мы точно завтра будем обсуждать этот вопрос. Сейчас точно не могу дать какую-то более конкретную информацию. Транспорт мы точно не будем закрывать, он будет работать в привычном для себя режиме. У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты и будем точно их применять, в том числе и мировую практику", - заявил Поворозник.

Как отметил первый заместитель председателя КГГА, штаб также будет решать, продлевать ли каникулы в школах и дошкольных учебных заведениях.

"Я не исключаю принятия решения о продлении каникул", - добавил Поворозник.

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