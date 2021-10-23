В Києві змінили дати канікул: коли школярі повернуться на навчання

У Києві в школах розпочнуться осінні канікули раніше запланованого часу. Все через погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні. Зокрема, школярі підуть на відпочинок вже від завтра, 23 жовтня.

Про це розповів перший заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі Україна24.

За його словами, вже завтра школи відправляться на канікули.

"Підкреслюю, не з понеділка, а від завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста. Школярі точно будуть на канікулах один тиждень, по другому тижню ми визначимося", - розповів Поворозник.

Також він додав, що після тижня канікул в КГГА прийматимуть рішення продовжувати їх, або ж взагалі перевести учнів на дистанційне навчання.

"Однак школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1-4 класи", - додав Поворозник.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, відвідання навчальних закладів припиняється з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Зазначається, що дитячі садочки продовжують свою роботу у звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу

Які обмеження будуть у "червоній зоні"