В Києві змінили дати канікул: коли школярі повернуться на навчання
У Києві в школах розпочнуться осінні канікули раніше запланованого часу. Все через погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні. Зокрема, школярі підуть на відпочинок вже від завтра, 23 жовтня.
Про це розповів перший заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі Україна24.
За його словами, вже завтра школи відправляться на канікули.
"Підкреслюю, не з понеділка, а від завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста. Школярі точно будуть на канікулах один тиждень, по другому тижню ми визначимося", - розповів Поворозник.
Також він додав, що після тижня канікул в КГГА прийматимуть рішення продовжувати їх, або ж взагалі перевести учнів на дистанційне навчання.
"Однак школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1-4 класи", - додав Поворозник.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, відвідання навчальних закладів припиняється з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.
Зазначається, що дитячі садочки продовжують свою роботу у звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу
Які обмеження будуть у "червоній зоні"
- Забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування;
- Припиняється діяльність закладів готельної сфери;
- Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту;
- Забороняється робота спортзалів та фітнес-центрів;
- Проведення всіх масових заходів;
- Обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків.
Раніше ми повідомляли, що Україна переводить на дистанційку виші та ще ряд навчальних закладів.
Також ми писали, що канікули у школах Києва можуть затягнутися.