UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина: животное в критическом состоянии

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве ищут хозяев маленького добермана, которого сбила машина. Отмечается, что животное сейчас находится в критическом состоянии.

Об этом говорится в группе "Зверополис" в Facebook.

Так, собака находится в центре на Героев Сталинграда, 26А.

Животное попало в центр на Героев Сталинграда в понедельник, 24 января, примерно в 21:00. Собаке около 5-7 месяцев, есть чип, но к сожалению животное не зарегистрировано.

"Малыш потерялся и, ища владельцев, выбежал на проезжую часть. Он бежал по дороге рядом с "Сильпо" (проспект Героев Сталинграда, 49). Там его ожидало следующее несчастье — его сбила машина (возможно даже не одна)", - говорится в заметке.

Поэтому волонтеры разыскивают владельцев животного, ведь он находится в критическом состоянии.

В Киеве ищут хозяев маленького добермана (facebook.com/zveropolis.kiev)

Ранее мы сообщали, что в Киеве ищут новый дом для пса Дарта, 5 дней охранял мертвого хозяина.

Также мы сообщали, что в Днепре ветеринары спасли пса, который выпил бутылку коньяка и страдал от ужасного похмелья.

Читайте РБК-Украина в Google News
собака