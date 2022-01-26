У Києві шукають господарів добермана, якого збила машина: тварина у критичному стані

Так, собака перебуває у центрі на Героїв Сталінграда, 26А.

Тварина потрапила до центру на Героїв Сталінграда у понеділок, 24 січня, приблизно о 21:00. Собаці близько 5-7 місяців, є чіп, але нажаль тварина не зареєстрована.

"Малюк загубився і, шукаючи власників, вибіг на проїжджу частину. Він біг дорогою поряд з "Сільпо" (проспект Героїв Сталінграда, 49). Там на нього чекало наступне нещастя — його збила машина (можливо, навіть не одна)", - йдеться у дописі.

Тому волонтери розшукують власників тварини, адже він перебуває у критичному стані.

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