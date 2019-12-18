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В Киеве на Институтской умер участник акции протеста: всплыли неожиданные детали

STYLERПроисшествия    18.12.2019 - 08:23
В Киеве на Институтской умер участник акции протеста: всплыли неожиданные детали
Возле акций протеста в Киеве умер мужчина (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В центре Киева рядом с акциями протеста умер 40-летний мужчина

В результате столкновений под Верховной Радой в Киеве 17 декабря пострадали 17 полицейских и двое гражданских, а возле места протестов на Институтской скончался мужчина. Около половины двенадцатого в Нацполицию поступила информация от медиков, что в карете "скорой" скончался 40-летний житель столицы Павел Боков.

Он был участником протестов под Нацбанком.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Оказалось, что это инфаркт.

Инцидент произошел недалеко от правительственного квартала, где проходили акции протеста, в том числе, против закона об открытии рынка земли. В данной акции принимали участие около 500 человек. Полиция в результате столкновений задержала 26 человек, но затем отпустила их.

По факту столкновений под Радой было открыто производство по ч. 2 ст. 145 УК - сопротивление работнику полиции.

В Киеве на Институтской умер участник акции протеста: всплыли неожиданные детали

Столкновения под Радой 17 декабря (Фото: РБК-Украина)

Выяснилось, что Боков имел три судимости. В 1999 году он был осужден за грабеж, в 2002 году суд приговорил его к 4 годам лишения свободы также за грабеж, а в 2009 году он сел в тюрьму на 3 года за кражу имущества.

Мужчина числится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях Киева.

Отметим, что вчера после сообщения о смерти мужчины возле места столкновений под ВРУ в сетях писали о якобы участии Бокова, которого называли фермером, в протестах и столкновениях, но эта информация не подтвердилась.

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