В центре Киева рядом с акциями протеста умер мужчина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина умер в результате сердечного приступа

В центре Киева на улице Институтской рядом с местом столкновений под Верховной радой умер мужчина. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что еще в первой половине дня поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской за несколько кварталов от места проведения акций стало плохо.

"На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек. Он также добавил, что полиция задержала 26 участников столкновений.

Отметим, в центре Киева после акций протеста в правительственном квартале уже открыли движение транспорта по улице Грушевского. Сегодня у стен парламента проходило несколько акций, в частности, против открытия рынка земли.