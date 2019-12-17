Задержанных за столкновения под Радой отпустили

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Под отделением полиции собрались десятки националистов

Полиция Киева отпустила всех задержанных во время столкновений под Верховной радой 17 декабря. Об этом сообщает "Громадьске".

Сообщается, что киевская полиция отпустила 26 задержанных во время столкновений. Также сообщается, что возле Печерского райотдела полиции собрались представители "Национального корпуса" и других националистических сил с требованием отпустить задержанных.

Поліція відпустила 26 затриманих уранці під час мітингів під Радою проти закону про ринок землі. Біля відділу поліції Печерського району зібралися представники «Нацкорпусу» й інших націоналістичних сил, які вимагали відпустити затриманих pic.twitter.com/A6Qb4TkH69 — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Напомним, ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в стычках под Верховной радой участвовали до 500 человек. Он также добавил, что порядок обеспечивали около 2 500 представителей полиции и Национальной гвардии.

Ранее также стало известно, что полиция открыла дело из-за столкновений под Радой. Дело открыто по ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику полиции.

17 декабря в центре Киева в правительственном квартале проходили акции протеста, в том числе, против закона об открытии рынка земли. В данной акции принимали участие националистические организации, они пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского. В результате столкновений пострадали 17 полицейских и двое гражданских.