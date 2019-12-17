ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержанных за столкновения под Радой отпустили

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 18:44
Задержанных за столкновения под Радой отпустили
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Под отделением полиции собрались десятки националистов

Полиция Киева отпустила всех задержанных во время столкновений под Верховной радой 17 декабря. Об этом сообщает "Громадьске".

Сообщается, что киевская полиция отпустила 26 задержанных во время столкновений. Также сообщается, что возле Печерского райотдела полиции собрались представители "Национального корпуса" и других националистических сил с требованием отпустить задержанных.

Напомним, ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в стычках под Верховной радой участвовали до 500 человек. Он также добавил, что порядок обеспечивали около 2 500 представителей полиции и Национальной гвардии.

Ранее также стало известно, что полиция открыла дело из-за столкновений под Радой. Дело открыто по ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику полиции.

17 декабря в центре Киева в правительственном квартале проходили акции протеста, в том числе, против закона об открытии рынка земли. В данной акции принимали участие националистические организации, они пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского. В результате столкновений пострадали 17 полицейских и двое гражданских.

Крищенко назвал причину разгона протестующих под Радой
Новости Украины Верховная РадастолкновениеЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь