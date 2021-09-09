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В Киеве иностранцы устроили гонки по тротуару: пешеходы решили проучить автохамов

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 12:05
В Киеве иностранцы устроили гонки по тротуару: пешеходы решили проучить автохамов Коллаж РБК-Украина: автохамы устроили гонки в Киеве и драку с прохожими
Автор: Владимир Костырин

В Киеве иностранцы на трех авто устроили гонки по тротуару, а после замечания возмущенных прохожих ввязались с ними в драку. Автохамов в итоге задержали правоохранители.

Об этом 9 сентября передает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел этой ночью недалеко от здания центрального ЗАГСа на проспекте Победы.

По словам очевидцев, отличились ездой по тротуару гости украинской столицы из одного из регионов Кавказа.

Сообщается, что на ситуацию обратили внимание граждане, которые шли по тротуару - люди остановились и закрыли "шумахерам" проезд, чтобы преподать нарушителям ПДД урок вождения. После этого из машин вышли около десяти человек, и словесная перепалка переросла в драку.

В Киеве иностранцы устроили гонки по тротуару: пешеходы решили проучить автохамовВ Киеве иностранцы устроили гонки по тротуару: пешеходы решили проучить автохамов

В Киеве автохамы гоняли по тротуару, но их остановили возмущенные прохожие (фото: t.me/KyivOperativ)

На место вызвали правоохранителей, также прибыла карета "скорой".

Были задержаны двое автомобилистов, а еще одна машина успела умчать в сторону центра. За нарушителями отправились вдогонку "копы".

В пресс-службе столичных правоохранителей об инциденте пока информации нет.

Видео: в Киеве иностранцы на трех авто ездили по тротуару

Ранее сообщалось, что под Киевом автохам угрожал мужчине пистолетом на глазах у жены и ребенка.

Также мы писали о том, что на днях под Одессой водители устроили "ночные гонки", в результате чего серьезно пострадала пассажирка.

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