У Києві іноземці влаштували перегони тротуаром: пішоходи вирішили провчити автохамів

У Києві іноземці на трьох авто влаштували перегони тротуаром, а після зауваження обурених перехожих вплуталися з ними в бійку. Автохамів у результаті затримали правоохоронці.

Про це 9 вересня передає " Київ Оперативний ".

Інцидент стався цієї ночі недалеко від будівлі центрального РАЦСу на проспекті Перемоги.

За словами очевидців, відзначилися їздою по тротуару гості української столиці з одного з регіонів Кавказу.

Повідомляється, що на ситуацію звернули увагу громадяни, які йшли тротуаром - люди зупинилися і закрили "шумахерам" проїзд, щоб дати порушникам ПДР урок водіння. Після цього з машин вийшли близько десяти чоловік, і словесна перепалка переросла у бійку.

У Києві автохами ганяли тротуаром, але їх зупинили обурені перехожі (фото: t.me/KyivOperativ)

На місце викликали правоохоронців, також прибула карета "швидкої".

Були затримані двоє автомобілістів, а ще одна машина встигла помчати в бік центру. За порушниками вирушили навздогін "копи".

У прес-службі столичних правоохоронців про інцидент поки інформації немає.

Відео: у Києві іноземці на трьох авто їздили по тротуару