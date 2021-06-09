UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве иностранцы похитили мужчину, чтобы "выбить" долг за ремонт квартиры (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве четверо иностранцев из ремонтной бригады избили мужчину и пытались его похитить. Свидетели вовремя среагировали на инцидент и вызвали полицию.

Об этом сообщает прессслужба полиции Киев.

Так, в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили его в машину.

Как сообщили в полиции, заявительница запомнила номерные знаки, поэтому полицейские ввели в Киеве специальную операцию. В течение часа автомобиль угонщиков остановили неподалеку от Северного моста.

Фото: злоумышленники, похитившие мужчину в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители выяснили, что между задержанными и потерпевшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире. Поэтому для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего и пытались вывезти за пределы города.

Злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им от 26 до 29 лет.

Их будут судить по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве полиция устроила ночные гонки через сообщение о похищении человека.

Также в Чернигове мужчина получил три года тюрьмы за попытку похитить ребенка

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины избиениепохищение