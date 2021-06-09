У Києві іноземці викрали чоловіка, щоб "вибити" борг за ремонт квартири (фото)

Так, в поліцію зателефонувала жінка, яка розповіла, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягнули його до автівки.

Як повідомили у поліції, заявниця запам’ятала номерні знаки, тож поліцейські ввели у Києві спеціальну операцію. Протягом години автомобіль викрадачів зупинили неподалік від Північного мосту.

Фото: зловмисники, які викрали чоловіка у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці з’ясували, що між затриманими та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тож для розв'язання грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста.

Зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм від 26 до 29 років.

Їх судитимуть за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.