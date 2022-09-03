В Киеве хотят запретить электросамокаты: появилась петиция

В Киеве хотят запретить кататься на электросамокатах, так как они угрожают безопасности окружающих людей.

В чем суть петиции

Автором петиции является - Мирослав Довгошей. Он считает, сейчас стало опасно передвигаться по Киеву именно из-за электросамокатов.

"Пешеход больше не считает себя защищенным на тротуарах и пешеходных зонах. Только недавно стало известно о смертельном случае в результате наезда на пешехода "управляющим" самоката. Поскольку движение самокатами не урегулировано на достаточном законодательном уровне и ввиду безопасности передвижения по городу запретить прокат самокатов в городе Киев", - написал автор петиции.

На момент 3 сентября прошение набрало 888 подписей.

У киевлян есть 58 дней для того, чтобы подписаться под обращением и выразить свое мнение.

Напомним, что 10 августа, на проспекте Любомира Гузара произошло смертельное ДТП. Мужчина на самокате врезался в движущийся микроавтобус Peugeot.