У Києві хочуть заборонити електросамокати: з'явилася петиція
У Києві хочуть заборонити кататися на електросамокатах, бо вони загрожують безпеці людей.
Відповідна петиція опублікована на сайті Київської міської державної адміністрації.
У чому суть петиції
Автором петиції є Мирослав Довгошей. Він вважає, зараз стало небезпечно пересуватися по Києву саме через електросамокати.
"Пішохід більше не вважає себе захищеним на тротуарах і пішохідних зонах. Тільки нещодавно стало відомо про смертельний випадок в результаті наїзду на пішохода "керуючим" самоката. Оскільки рух самокатами не врегульовано на достатньому законодавчому рівні і зважаючи на безпеку пересування по місту заборонити прокат самокатів в місті Київ", - написав автор петиції.
На момент 3 вересня прохання набрало 888 підписів.
У киян є 58 днів для того, щоб підписатися під зверненням і висловити свою думку.
Нагадаємо, що 10 серпня, на проспекті Любомира Гузара сталася смертельна ДТП. Чоловік на самокаті врізався в рухомий мікроавтобус Peugeot.
Як ми раніше писали, в Києві власник самоката впав на жвавій дорозі і ледь не потрапив головою під колеса авто.
Також ми показували, як у Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг. Такі дії можуть призвести до трагічних наслідків.