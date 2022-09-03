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У Києві хочуть заборонити електросамокати: з'явилася петиція

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Київ, Субота 03 вересня 2022 11:28
У Києві хочуть заборонити електросамокати: з'явилася петиція Фото: у Києві виступають проти електросамокатів (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві хочуть заборонити кататися на електросамокатах, бо вони загрожують безпеці людей.

Відповідна петиція опублікована на сайті Київської міської державної адміністрації.

У чому суть петиції

Автором петиції є Мирослав Довгошей. Він вважає, зараз стало небезпечно пересуватися по Києву саме через електросамокати.

"Пішохід більше не вважає себе захищеним на тротуарах і пішохідних зонах. Тільки нещодавно стало відомо про смертельний випадок в результаті наїзду на пішохода "керуючим" самоката. Оскільки рух самокатами не врегульовано на достатньому законодавчому рівні і зважаючи на безпеку пересування по місту заборонити прокат самокатів в місті Київ", - написав автор петиції.

На момент 3 вересня прохання набрало 888 підписів.

У киян є 58 днів для того, щоб підписатися під зверненням і висловити свою думку.

Нагадаємо, що 10 серпня, на проспекті Любомира Гузара сталася смертельна ДТП. Чоловік на самокаті врізався в рухомий мікроавтобус Peugeot.

Як ми раніше писали, в Києві власник самоката впав на жвавій дорозі і ледь не потрапив головою під колеса авто.

Також ми показували, як у Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг. Такі дії можуть призвести до трагічних наслідків.

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