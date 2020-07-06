В Киеве хотят снести книжный рынок "Петровка": разгорается скандал

В Киеве хотят убрать книжный рынок "Петровка" (фото: facebook.com.teresaradzivilla)

В Киеве разгорается скандал по поводу сноса книжного рынка "Петровка"

В Киеве под угрозой исчезновения книжный рынок "Петровка", который хотят снести и построить на его месте новый торговый центр. На днях состоялось очередное собрание арендаторов-предпринимателей, которым объявили о том, что книжный рынок должен переехать на метро "Лесную". Он должен разместиться возле последнего ангара.

Как сообщает "Киев Вечерний", в ответ предприниматели решили зарегистрировать свое общественное объединение и выйти на митинг для защиты своих прав. Акция запланирована 7 июля в 14:00 на самом книжном рынке.

"Администрация объявила в ультимативной форме, что рынок закрывается, а на его место приедут бульдозеры новых владельцев земельного участка. Людям объявили, что переезжать надо в обязательном порядке – в "направлении" ангара за станцией метро "Лесная", – говорится в сообщении издания.

Интересно, что ремонт рынка был проведен недавно за счет арендаторов.

"На основе незаконных решений городской власти от 2004 года новый собственник и администрация рынка кулуарным способом приняли решение о ликвидации рынка "Петровка" до 1 января 2021 года. И это после того, как недавно была проведена его реконструкция, причем, за средства самих предпринимателей", – сообщил предприниматель Владислав Трубицин.

Напомним, что на месте книжного рынка "Петровка" хотят построить новый ТЦ на девять этажей, он займет площадь одного гектара. Однако директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что застраивать будут вещевой рынок, но не книжный.

Как мы ранее писали, в Киеве возле рынка "Петровка" обнаружили мины.

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Автор: Людмила Жукова