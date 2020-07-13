В Киеве на ходу "развалился" автобус (видео)

В Киеве автобус распался на ходу (фото РБК-Украина)

В Киеве на Троещине на ходу сломался автобус

В Киеве на Троещине прямо на ходу вышел из строя автобус. Транспортное средство следовало по маршруту ул. Милославская – ст. м. "Почайна". Это произошло утром 13 июля.

У транспортного средства отвалилась одна из деталей. Инцидент произошел на улице Николая Закревского. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Утром на Закревского у лучшего транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту №101, что-то оторвалось", - сказано в сообщении.

В Киеве автобус сломался прямо на ходу

Украинцы в комментариях отреагировали на поломку автобуса. Они высказывают предположения, что именно сломалось в автобусе.

Зато автомобилистам жизнь усложняют и усложняют. И еще удивляются, а почему они ну никак не хотят на ЭТО "пересаживаться".

Он что двигатель потерял по частям?

Це вже Европа или будет еще хуже?

Как мы ранее писали, в Киеве водитель автобуса под кайфом проигнорировал карантин.