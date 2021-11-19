У Києві вантажний мікроавтобус врізався в трамвай з пасажирами (фото)

У Києві вантажний автобус "Газель" в'їхав у трамвай з пасажирами, і в результаті ДТП виник затор і тягучка. Аварія трапилася на вулиці Дегтярівська в Шевченківському районі столиці.

Дорожній інцидент стався ввечері близько 18:10. Трамвай №14 віз пасажирів у бік "Контрактової площі", і на Дегтярівській, 24, раптово в нього в'їхав мікроавтобус.

"Газель" їхала напереріз зліва, і зіткнулася з передньою частиною громадського транспорту.

З'явилися фото з місця події. Як видно на знімку, зіткнення кабінами мікроавтобуса і трамвая сталося під кутом близько 90 градусів. Пасажири стали залишати громадський транспорт і розходитися.

"Газель" зіткнулася з трамваєм у Києві (фото: novyny.live)

Після цього рух зупинився, і за заблокованим трамваєм стала на коліях утворюватися "черга".

За попередньою інформацією, в результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.

На місце аварії викликали правоохоронців.

Мікроавтобус "Газель" в'їхав у трамвай на вулиці Дегтярівська (фото: novyny.live)

Тим часом в мережі з'явилося відео про інший інцидент в цьому районі на Дегтярівській, пов'язаний із застряглими трамваями. Як передає "Оперативний" на сторінці в Facebook, на цій вулиці на шляхах став громадський транспорт, в тому числі й через "одного дуже нахабного водія Renault", який вирішив, що він не стоятиме в пробці, поїхав по коліях і застряг.

"Поаплодуємо неадеквату", - йдеться в публікації.

Киянин, який спостерігає ситуацію і знімає на камеру, не стримує емоції та нецензурно лається. Відповідний ролик про затор можна подивитися за цим посиланням.