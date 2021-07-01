В Киеве грузовик перевозил куски мяса в открытом багажнике: "а потом мы это едим" (видео)
В Киеве заметили автомобиль, который перевозил куски курятины в открытом багажнике. Мясо было слегка покрыто пленкой, которая развивалась во время движения авто.
Видео опубликовали в Telegram-канале Х***й Киев.
Так, событие произошло 1 июля, в Голосеевском районе столицы неподалеку от Ипподрома.
На видео можно увидеть, чтобы импровизированный тент не полетел, на него сверху положили несколько куриных тушек.
Часть мяса просто была прислонена к бортам автомобиля, не имея какой-либо упаковки, соответственно, во время движения на него могла попасть пыль.
Куда ехал транспортное средство и для чего предназначена эта продукция, неизвестно. Мужчина, снявший этот ролик, не смог сдержать эмоций и нецензурно описал происходящее.
Ранее мы сообщали, в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты. Инцидент снял на видео очевидец, после чего кадры попали в сеть.
Также Эксперты рассказали, что делать, если в продуктах нашли живность. Специалисты дали советы потребителям, как действовать в данных ситуациях.