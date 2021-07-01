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У Києві вантажівка перевозила шматки м'яса у відкритому багажнику: "а потім ми це їмо" (відео)

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Київ, Четвер 01 липня 2021 20:45
У Києві вантажівка перевозила шматки м'яса у відкритому багажнику: "а потім ми це їмо" (відео) Колаж РБК-Україна: у столиці автомобіль віз курятину у відкритому багажнку
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили автомобіль, який перевозив шматки курятини у відкритому багажнику. М'ясо було злегка вкрите плівкою, яка розвивалася під час руху авто.

Відео опублікували в Telegram-каналі Х***й Київ.

Так, подія сталася, 1 липня, у Голосіївському районі столиці неподалік від Іподрому.

На відео можна побачити, щоб імпровізований тент не полетів, на нього зверху поклали кілька курячих тушок.

Частина м'яса просто була притулена до бортів автомобіля, не маючи будь-якого упаковування, відповідно, під час руху на нього міг потрапити пил.

Куди їхав транспортний засіб та для чого призначена ця продукція, невідомо. Чоловік, який зняв цей ролик, не зміг стримати емоцій та нецензурно описав те, що відбувається.

Раніше ми повідомляли, у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти. Інцидент зняв на відео очевидець, після чого кадри потрапили в мережу.

Також експерти розповіли, що робити, якщо в продуктах знайшли живність. Фахівці дали поради споживачам, як діяти в даних ситуаціях.

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