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В Киеве "герою парковки" оставили очень неприятный сюрприз: уже не первый случай (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на Харьковском массиве "герою парковки" разбили стекло в автомобиле. Такое случается уже не впервые с местными нарушителями.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

На фото видно, что владелец обнаружил разбитое стекло в автомобиле. Также судя по снимкам, он припарковался рядом с участком, где проходят ремонтные работы, и перекрыл проезд другим водителям.

Поэтому местные жители говорят, что это уже не первая машина c разбитыми окнами.

Пока неизвестно, был ли данный случай простым вандализмом или ограблением. Кроме того, киевлян просят быть внимательными при парковке автомобилей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина с прокатным велосипедом заблокировал движение наглого таксиста. Все потому, что таксист решил объехать пробку по тротуару.

Также мы писали, в Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки".

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Киевавто