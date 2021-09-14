В Киеве "герою парковки" оставили очень неприятный сюрприз: уже не первый случай (фото)

В Киеве на Харьковском массиве "герою парковки" разбили стекло в автомобиле. Такое случается уже не впервые с местными нарушителями.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
На фото видно, что владелец обнаружил разбитое стекло в автомобиле. Также судя по снимкам, он припарковался рядом с участком, где проходят ремонтные работы, и перекрыл проезд другим водителям.
Поэтому местные жители говорят, что это уже не первая машина c разбитыми окнами.
Пока неизвестно, был ли данный случай простым вандализмом или ограблением. Кроме того, киевлян просят быть внимательными при парковке автомобилей.
Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина с прокатным велосипедом заблокировал движение наглого таксиста. Все потому, что таксист решил объехать пробку по тротуару.
Также мы писали, в Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки".