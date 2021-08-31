В Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки": в сети впечатлены от поступка (видео)
В Киеве мужчина "расправился" с горе парковщиком. Однако, по мнению владельца авто, его транспортное средство было припарковано в правильном месте.
Видео опубликовали в Telegram-канале KIEVMAP.
Так, видеорегистратор из салона транспортного средства снял, как мимо него проходит пожилая женщина и мужчина - вероятно, супружеская пара. Женщина просто проходит мимо, однако мужчина, который идет прямо за ней, проводит по капоту авто каким-то предметом. Скорее всего это что-то металлическое, вроде ключей.
Очевидно, что на машине осталась царапина, за устранение которой придется заплатить деньги, которые никто возмещать не собирается.
"Борьба с героями парковки по-троещински. Хозяин уверяет, что оставил машину по всем правилам, но этот дед был явно не согласен", - говорится под видео.
В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины.
- Он, должно быть, подумал, что ему после этого поступка этот автомобиль подарят;
- Я считаю, что лучше оставить записку или поговорить с владельцем, чем такое делать;
- Так делать нельзя, есть другие способы, как решать эту проблему;
- На видео машина в правильном месте стоит;
- А водитель потом найдет деда, и уничтожит ему дверь.
Ранее мы сообщали, что в Киеве жители нашли способ бороться с незаконной парковкой.
Также в Одессе девушка за парковку в аэропорту заплатила почти тысячу долларов.