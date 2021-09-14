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В Киеве мужчина с прокатным велосипедом заблокировал движение наглого таксиста: видео инцидента

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 16:08
В Киеве мужчина с прокатным велосипедом заблокировал движение наглого таксиста: видео инцидента На Позняках велосипедист заблокировал движение автомобилиста (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве водитель службы Uklon решил объехать пробку по тротуару. Однако, его постигла неудача и его движение преградил принципиальный велосипедист.

Видео наглого таксиста опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел на улице Бажана в столице.

В частности, на видео видно, что другие водители ехали в пробке согласно правилам дорожного движения. Поэтому проехать по тротуару наглому водителю не давал клиент сервиса проката велосипедов BikeNow.

В сети поступок велосипедиста оценили и добавили, что водителя автомобиля нужно наказать за такое нарушение.

Местные жители Осокорков и Позняков говорят, что после начала ремонта на Южном мосту водители начали очень часто выезжать на тротуары, чтобы объехать многокилометровые пробки. Поэтому двигаться пешеходными зонами стало опасно.

В комментариях пользователи пишут, что таких водителей стало очень много.

  • Побольше бы таких велосипедистов, то может меньше было бы нарушений;
  • Парень молодец, уважение ему. Еще на видео сразу надо снимать, тогда они менее агрессивны, было несколько раз уже такое;
  • Молодец, так и нужно с ними делать;
  • Они уже напрочь обнаглели, Сколько можно;
  • Вчера тоже еще одного такого водителя видела.

Ранее мы сообщали, что в Киеве неадекват бегал по крышам авто.

Также мы писали, в Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки".

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