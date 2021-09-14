В Киеве мужчина с прокатным велосипедом заблокировал движение наглого таксиста: видео инцидента

В Киеве водитель службы Uklon решил объехать пробку по тротуару. Однако, его постигла неудача и его движение преградил принципиальный велосипедист.

Так, инцидент произошел на улице Бажана в столице.

В частности, на видео видно, что другие водители ехали в пробке согласно правилам дорожного движения. Поэтому проехать по тротуару наглому водителю не давал клиент сервиса проката велосипедов BikeNow.

В сети поступок велосипедиста оценили и добавили, что водителя автомобиля нужно наказать за такое нарушение.

Местные жители Осокорков и Позняков говорят, что после начала ремонта на Южном мосту водители начали очень часто выезжать на тротуары, чтобы объехать многокилометровые пробки. Поэтому двигаться пешеходными зонами стало опасно.

В комментариях пользователи пишут, что таких водителей стало очень много.