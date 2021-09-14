ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве "герою парковки" оставили очень неприятный сюрприз: уже не первый случай (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 21:49
В Киеве "герою парковки" оставили очень неприятный сюрприз: уже не первый случай (фото) Наказали "героя парковки" в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на Харьковском массиве "герою парковки" разбили стекло в автомобиле. Такое случается уже не впервые с местными нарушителями.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

На фото видно, что владелец обнаружил разбитое стекло в автомобиле. Также судя по снимкам, он припарковался рядом с участком, где проходят ремонтные работы, и перекрыл проезд другим водителям.

Поэтому местные жители говорят, что это уже не первая машина c разбитыми окнами.

Пока неизвестно, был ли данный случай простым вандализмом или ограблением. Кроме того, киевлян просят быть внимательными при парковке автомобилей.

В Киеве &quot;герою парковки&quot; оставили очень неприятный сюрприз: уже не первый случай (фото)

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина с прокатным велосипедом заблокировал движение наглого таксиста. Все потому, что таксист решил объехать пробку по тротуару.

Также мы писали, в Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев авто
LITE
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины