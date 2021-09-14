У Києві "герою паркування" залишили дуже неприємний сюрприз: вже не перший випадок (фото)

У Києві на Харківському масиві "герою парковки" розбили скло в автомобілі. Таке трапляється вже не вперше з місцевими порушниками.

На фото видно, що власник виявив розбите скло в автомобілі. Також судячи зі знімків, він припаркувався поруч з ділянкою, де проходять ремонтні роботи, і перекрив проїзд іншим водіям.

Тому місцеві жителі кажуть, що це вже не перша машина c розбитими вікнами.

Наразі невідомо, чи був даний випадок простим вандалізмом або пограбуванням. Окрім того, киян просять бути уважними при паркованні автомобілів.