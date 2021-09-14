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У Києві "герою паркування" залишили дуже неприємний сюрприз: вже не перший випадок (фото)

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 21:49
У Києві "герою паркування" залишили дуже неприємний сюрприз: вже не перший випадок (фото) Покарали "героя паркування" у Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Харківському масиві "герою парковки" розбили скло в автомобілі. Таке трапляється вже не вперше з місцевими порушниками.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

На фото видно, що власник виявив розбите скло в автомобілі. Також судячи зі знімків, він припаркувався поруч з ділянкою, де проходять ремонтні роботи, і перекрив проїзд іншим водіям.

Тому місцеві жителі кажуть, що це вже не перша машина c розбитими вікнами.

Наразі невідомо, чи був даний випадок простим вандалізмом або пограбуванням. Окрім того, киян просять бути уважними при паркованні автомобілів.

У Києві &quot;герою паркування&quot; залишили дуже неприємний сюрприз: вже не перший випадок (фото)

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік з прокатним велосипедом заблокував рух нахабного таксиста. Все тому, що таксист вирішив об'їхати затор тротуаром.

Також ми писали, у Києві чоловік жорстко покарав "героя парковки".

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