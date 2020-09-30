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У Києві "герой паркування" отримав гнівне послання: текст записки

Київ, Середа 30 вересня 2020 13:20
У Києві "герой паркування" отримав гнівне послання: текст записки
У Києві на парковці чоловікові залишили гнівну записку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

"Герой паркування" заблокував виїзд трьом автомобілям

У Києві на Осокорках жінці довелося під дощем йти пішки, через те, що нахабний водій заблокував виїзд для трьох автомобілів. Жінка також передала, що їй довелося нести масажний стіл в руках через неправильну парковку цього водія. Фотографію гнівного послання опублікували в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, автомобіль Toyota заблокував виїзд одночасно для трьох машин. Інцидент стався на Осокорках. Перехожі помітили записку для водія і вирішили її сфотографувати.

"Сподіваюся ваш день пройшов краще! Бо як я пішла пішки! Під дощем! З масажним столом під пахвою! Тому що ви просто редиска!" – йдеться в записці.

У Києві &quot;герой паркування&quot; отримав гнівне послання: текст записки

У Києві на парковці чоловікові залишили гнівну записку (фото: dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Харкові "героя паркування" наздогнала карма. У співтоваристві також попередили харків'ян.

Варто нагадати, що у Києві "відзначився" новий герой паркування. Через автомобіль не змогли проїхати тролейбуси.

Раніше ми також писали, що у мережі показали фото авто "ідіотського" водія біля станції метро. У Києві помітили чергового водія, який припаркував свою "Газель", перегородивши при цьому практично повністю прохід на станцію метрополітену "Героїв Дніпра".

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