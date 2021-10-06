В Киеве "героиня парковки" оставила без света 16 домов (фото)

В Киеве припаркованный в неположенном месте автомобиль заблокировал доступ к электроподстанции в то время, когда 16 домов на массиве Позняки оставались обесточены, и ремонтники не могли устранить неполадку и вернуть подачу электроэнергии.

Об этом 6 октября передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook .

Очередной случай автохамства зафиксировали на улице Анны Ахматовой, 14.

Отмечается, что женщина-водитель легковушки Chevrolet оставила машину прямо перед сооружением, вплотную к дверям электроподстанции.

Прибывшие коммунальщики развели руками, и на место вызвали полицию, но и правоохранители ничего не могли сделать с легковушкой, так как "Эвакуатор нет причины вызывать, она не мешает проезду автомобилей".

Также уточняется, что водитель ко всему прочему поставила машину на ручник, поэтому оттолкать или оттянуть транспорт тоже не получилось.

"16 домов без света. Ждут пока барышня выспится и отгонит свой Chevrolet (AA3143EE)", - говорится в публикации.

В сети опубликовали фото с места инцидента.

В Киеве из-за "героини парковки" ремонтники не могли возобновить подачу электричества в 16 домов (фото: facebook.com/operativeukr)