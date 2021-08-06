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В Киеве жители нашли способ бороться с незаконной парковкой: показательное фото

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Киев, Пятница 06 августа 2021 10:27
В Киеве жители нашли способ бороться с незаконной парковкой: показательное фото Фото: В Киеве нашли способ бороться с незаконной парковкой (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве жители нашли способ бороться с нарушителями правил парковки.

Показательно фото борьбы показал на своей Facebook-странице Алексей Гончарук.

Пользователь показал знаковое фото в посте о нарушителях правил парковки. Он написал, что такой способ проверенный и четко работает.

"Еще раз так запаркуешься, найдешь его в салоне", - сказано в записке под кирпичом.

"Местным надоели постоянные выходки с парковкой сотрудников офисного центра, расположенного неподалеку. Всем кривозапаркованным они повесили вот "памятки" о том, что так делать не нужно. Что вы сделали вы на месте местных?" - говорится в посте, опубликованном Киевом Оперативным.

В Киеве жители нашли способ бороться с незаконной парковкой: показательное фото

Как будут наказывать "героев парковки"

В Киеве водителей нарушения правил парковки теперь будут штрафовать по-новому. Необязательно автомобиль будут сразу эвакуировать и отправлять на штрафплощадку. Парковщики будут просто оставлять штраф за нарушение правил под дворником на лобовом стекле. Такая схема успешно работает во многих странах Европы на протяжении многих лет, и теперь эта инициатива добралась до Украины.

Как мы писали ранее, в Киеве разоблачили парковочных аферистов.

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