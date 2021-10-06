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У Києві "героїня паркування" залишила без світла 16 будинків (фото)

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Київ, Середа 06 жовтня 2021 20:49
У Києві "героїня паркування" залишила без світла 16 будинків (фото) Фото: у Києві "героїня паркування" заблокувала електропідстанцію (facebook.com/operativeukr)
Автор: Володимир Костирін

У Києві припаркований в недозволеному місці автомобіль заблокував доступ до електропідстанції в той час, коли 16 будинків на масиві Позняки залишалися знеструмлені, і ремонтники не могли усунути неполадку і повернути подачу електроенергії.

Про це 6 жовтня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Черговий випадок автохамства зафіксували на вулиці Анни Ахматової, 14.

Зазначається, що жінка-водій легковика Chevrolet залишила машину прямо перед спорудою, впритул до дверей електропідстанції.

Комунальники, які прибули, розвели руками, і на місце викликали поліцію, але і правоохоронці нічого не могли зробити з машиною, оскільки "Евакуатор немає причини викликати, вона не заважає проїзду автомобілів".

Також уточнюється, що водій до всього іншого поставила легковик на ручник, тому відштовхати чи відтягнути транспорт теж не вийшло.

"16 будинків без світла. Чекають поки панянка виспиться і віджене свій Chevrolet (AA3143EE)", - йдеться в публікації.

У мережі опублікували фото з місця інциденту.

У Києві &quot;героїня паркування&quot; залишила без світла 16 будинків (фото)

У Києві через "героїню паркування" ремонтники не могли відновити подачу електрики в 16 будинків (фото: facebook.com/operativeukr)

Раніше повідомлялося, що в Києві "герою паркування" залишили дуже неприємний сюрприз.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві жителі знайшли спосіб боротися з незаконним паркуванням.

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