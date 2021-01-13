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В Киеве эвакуатор забрал авто с ребенком внутри: мать кричала, но водитель не реагировал

Среда 13 января 2021 23:24
В Киеве эвакуатор забрал авто с ребенком внутри: мать кричала, но водитель не реагировал
В Киеве эвакуатор погрузил авто с ребенком внутри (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве эвакуатор хотел увезти неправильно припаркованное авто с ребенком внутри. Женщина, мать ребенка, начала кричать водителю, чтобы он опустил машину, но тот не реагировал. После этого вмешались прохожие.

Инцидент произошел на столичных Позняках. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Вот, собственно, наш эвакуатор украинский. Забрали машину, в машине сидит ребенок", - сказал очевидец, который снимал все на видео.

Напомним, в Дарницком районе Киева водитель эвакуатора ночью въехал в припаркованные автомобили, когда пытался выехать из двора жилой многоэтажки. При этом сразу же после ДТП он скрылся с места инцидента.

По словам очевидцев, водитель разбил как минимум четыре припаркованные машины. Один из жителей дома пытался оперативно вызвать сотрудников полиции, но не смог дождаться ответа оператора. Тем временем эвакуатор скрылся с его поле зрения в неизвестном направлении.

Ранее в центре Киева водитель эвакуатора начал стрельбу. Чрезвычайное происшествие произошло на Крещатике. Вечером эвакуатор подрезал автомобиль BMW. После этого стажер на эвакуаторе, который находился за рулем, показал водителю иномарки неприличный жест, а водитель эвакуатора, начал стрелять из окна.

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