У Києві евакуатор забрав авто з дитиною всередині: мати кричала, але водій не реагував

У Києві евакуатор забрав авто з дитиною всередині (ілюстративне фото: freepik.com)

У Києві евакуатор хотів вивезти неправильно припарковане авто з дитиною всередині. Жінка, мати дитини, почала кричати водієві, щоб він опустив машину, але той не реагував. Після цього втрутилися перехожі.

Інцидент стався на столичних Позняках. Відео події опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Ось, власне, наш евакуатор український. Забрали машину, в машині сидить дитина", - сказав очевидець, який знімав все на відео.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва водій евакуатора вночі в'їхав у припарковані автомобілі, коли намагався виїхати з двору житлової багатоповерхівки. При цьому відразу ж після ДТП він зник з місця інциденту.

За словами очевидців, водій розбив як мінімум чотири припарковані машини. Один з мешканців будинку намагався оперативно викликати співробітників поліції, але не зміг дочекатися відповіді оператора. Тим часом евакуатор зник з його поля зору в невідомому напрямку.

Раніше в центрі Києва водій евакуатора почав стрілянину. Надзвичайна подія сталася на Хрещатику. Увечері евакуатор підрізав автомобіль BMW. Після цього стажист на евакуаторі, який перебував за кермом, показав водієві іномарки непристойний жест, а водій евакуатора, почав стріляти з вікна.