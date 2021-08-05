В Киеве на еще одном мосту произошло обрушение: части бетона падали под колеса авто (видео)

В Киеве обрушилась часть конструкции путепровода на Осокорках - обломки бетона посыпались вниз на проезжую часть на проспекте Николая Бажана на полосе в сторону Южного моста. Усыпанную таким "строймусором" дорогу снял на видео очевидец.

Об этом 5 августа передает Kievmap в Telegram-канале.

На кадрах видно, что нижняя сторона путепровода на эстакаде Южного моста сильно обветшала, торчат куски арматуры, от бетонных конструкций опор отваливаются части покрытия.

Эти куски упали на оживленную автодорогу, на которой традиционно большое движение. К счастью, в результате обрушения никто не пострадал, хотя такие куски бетона легко могли попасть при падении на проезжающие машины. Движение тоже не перекрывали.

Видео: в Киеве на мосту на Осокорках произошло обрушение

Отметим, что коммунальщики уже проводят работы на этом путепроводе, и мост планируют оперативно "залатать".

Добавим также, что в КП "Киевавтодор" проинформировали о проведении работ по ремонту дорожных покрытий на ряде локаций в столице, из-за чего будет ограничено движение: