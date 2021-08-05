У Києві на ще одному мосту сталося обвалення: частини бетону падали під колеса авто (відео)

У Києві обвалилася частина конструкції шляхопроводу на Осокорках - уламки бетону посипалися вниз на проїжджу частину на проспекті Миколи Бажана на смузі в бік Південного мосту. Усипану таким "будсміттям" дорогу зняв на відео очевидець.

Про це 5 серпня передає Kievmap у Telegram-каналі.

На кадрах видно, що нижня сторона шляхопроводу на естакаді Південного моста сильно занепала, стирчать шматки арматури, від бетонних конструкцій опор відвалюються частини покриття.

Ці шматки впали на жваву автодорогу, на якій традиційно великий рух. На щастя, в результаті обвалення ніхто не постраждав, хоча такі шматки бетону легко могли потрапити при падінні на проїжджаючі машини. Рух теж не перекривали.

Відео: у Києві на мосту на Осокорках сталося обвалення

Зазначимо, що комунальники вже проводять роботи на цьому шляхопроводі, і міст планують оперативно "залатати".

Додамо також, що у КП "Київавтодор" поінформували про проведення робіт з ремонту дорожніх покриттів на низці локацій у столиці, через що буде обмежено рух: