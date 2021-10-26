В Киеве в электричке мужчина убегал от контролеров через окно: хотел проехаться "зайцем" (видео)

Так, когда именно произошел инцидент неизвестно.

"Максимальный уровень "зайца". Столичная электричка", – говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина пытался вылезти из вагона через окно. Сбежать у него не получилось, поэтому он вернулся внутрь, где ему передал вещи один из пассажиров.

Кроме того, никто из пассажиров даже не сделал мужчине замечание и никак не отреагировали на такие действия нарушителя.

Как известно, в Киеве штраф за безбилетный проезд в городской электричке составляет 160 гривен