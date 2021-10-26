У Києві в електричці чоловік тікав від контролерів через вікно: хотів проїхатись "зайцем" (відео)

Так, коли саме стався інцидент невідомо.

"Максимальний рівень "зайця". Столична електричка", – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як чоловік намагався вилізти з вагона через вікно. Втекти у нього не вийшло, тому він повернувся всередину, де йому передав речі один із пасажирів.

Окрім того, ніхто із пасажирів навіть не зробив чоловікові зауваження та ніяк не відреагували на такі дії порушника.

Як відомом, в Києві штраф за безквитковий проїзд в міській електричці становить 160 гривень