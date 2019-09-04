В Киеве экскаватор повредил баллоны с едкими веществами: жителей эвакуировали

В Киеве произошел инцидент по улице Гродненской – строительные экскаваторы повредили баллоны с неизвестным едким веществом. Детали происшествия сообщили в пресс-службе ГСЧС города Киева.

Инцидент произошел на одной из строительных площадок. Экскаваторы во время работы выкопали два баллона с неизвестным содержимым. Как выяснилось, ковшом баллоны были повреждены и произошла разгерметизация – неизвестное едкое вещество попало в воздух. Очевидцы утверждают, что сначала услышали хлопок, а потом появился неприятный запах.

В Киеве в воздух попали химикаты (Фото: ГСЧС)

На место происшествия вызвали спасателей, которые провели работы по осаждению паров с помощью воды. Поврежденные баллоны они погрузили в грузовик и вывезли на полигон для утилизации.

Спасатели увезли поврежденные баллоны (фото: ГСЧС)

На время работы спасателей, жителей двух окрестных домов вынуждены были эвакуировать. Двух человек осмотрели работники скорой медицинской помощи, но госпитализация, к счастью, не потребовалась и их жизни ничего не угрожает.

ЧП в Киеве (Фото: ГСЧС)

На месте происшествия работали также специалисты лаборатории КАРС. По замерам в воздухе было обнаружено оксид азота 0,6 – 0,7 миллиграммов на кубический метр (при норме 0,2 миллиграмма на 1 кубический метр).

На данный момент спасатели ГСЧС, полиция и следственно-оперативная группа устанавливают все детали данного происшествия и выясняют, откуда там взялись баллоны.

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