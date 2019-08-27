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В Николаеве дети получили химические ожоги во время игры на улице

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 17:35
В Николаеве дети получили химические ожоги во время игры на улице
Фото: место происшествия (mk.dsns.gov.ua)

Дети обнаружили емкость с серной кислотой

В Николаеве трое детей получили ожоги неизвестным веществом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Так, во время игр возле разобранного гаража дети обнаружили химические вещества.

Фото: место происшествия

"27 августа в 12:10 по экстренному номеру "101" от сотрудников полиции поступила информация о том, что вблизи разобранного гаража на проспекте Богоявленском в Корабельном районе г. Николаева обнаружены химические реактивы. Как выяснилось, 26 августа во время игр их нашли местные ребятишки. При контакте с неизвестным веществом трое из них получили незначительные ожоги", - информирует ГСЧС.

По данным химико-радиометрической лаборатории, в открытой емкости находилась серная кислота.

Так, пятно из кислоты нейтрализовали. Угрозы для граждан нет.

Напомним, в начале августа в Николаевской области на станции Колосовка Веселинского района произошла утечка химически опасного вещества из запорной арматуры цистерны вместимостью 60 тонн.

Как писало РБК-Украина, на Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК) 28 июля произошла утечка тетрахлорида титана. Утечка произошла из-за протекания передаточного бака.

Кроме того, вблизи Белой Церкви автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды.

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