В Киеве с двух сторон застраивают станцию метро: попадать в подземку стало сложнее

Ранее местные жители даже засаживали территорию возле метро деревьями, устраивали митинги против стройки. Но, увы, ничего не помогло. За зеленую зону велась настоящая война между активистами и застройщиком.

Что происходит сейчас

Борьба за зеленую территорию велась шесть лет. Очевидно, сейчас застройщик победил в суде и на этом месте установили огромный забор. Тут ведется активная стройка.

"Забором перекрыли даже проход под путепроводом. На участке уже работает строительная техника – завезли установку для бурения и бульдозером разрыли грунт. Теперь местные жители, которые ранее ходили по дорожке к метро, вынуждены идти по тоннелю с накрытием", - рассказали в издании.

Люди возмущены действиями застройщика и высказывают свое негодование.

"Я попытался подняться по склону транспортной развязки на путепровод, но охранник за забором сказал, что теперь это закрытая территория и вход сюда запрещен. На мои слова, что я так ходил тут последние 15 лет, он ответил, что теперь придется отвыкать", – рассказал местный житель Игорь.

Люди очень недовольны, что на месте зеленой зоны теперь будет очередной торговый центр.

"Мы так хотели, чтобы это место стало сквером, а теперь тут будет очередная коробка ТЦ с каким-то барахлом. Через дорогу застраивают еще одну часть развязки возле станции метро. Это просто несусветная наглость, а если из-за этого пострадает метрополитен, ведь на него в этом месте колоссальная нагрузка", – отметил пенсионер Олег Борисович.

Что говорят в метро

В Киевском метрополитене сообщили, что на работу станции метро соседство с двумя ТЦ не повлияет.

"Это не наша территория, где ведутся строительные работы", – сообщили в метро.

Возле станции метро "Осокорки" ведутся строительные работы (фото: segodnya.ua)