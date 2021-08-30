В Киеве с двух сторон застраивают станцию метро: попадать в подземку стало сложнее

Станцию метро "Осокорки" в Киеве начали застраивать с двух сторон. Сейчас зайти в подземку стало немного проблематично из-за начавшейся там стройки.
Об этом сообщает "Сегодня".
Ранее местные жители даже засаживали территорию возле метро деревьями, устраивали митинги против стройки. Но, увы, ничего не помогло. За зеленую зону велась настоящая война между активистами и застройщиком.
Борьба за зеленую территорию велась шесть лет. Очевидно, сейчас застройщик победил в суде и на этом месте установили огромный забор. Тут ведется активная стройка.
"Забором перекрыли даже проход под путепроводом. На участке уже работает строительная техника – завезли установку для бурения и бульдозером разрыли грунт. Теперь местные жители, которые ранее ходили по дорожке к метро, вынуждены идти по тоннелю с накрытием", - рассказали в издании.
Люди возмущены действиями застройщика и высказывают свое негодование.
"Я попытался подняться по склону транспортной развязки на путепровод, но охранник за забором сказал, что теперь это закрытая территория и вход сюда запрещен. На мои слова, что я так ходил тут последние 15 лет, он ответил, что теперь придется отвыкать", – рассказал местный житель Игорь.
Люди очень недовольны, что на месте зеленой зоны теперь будет очередной торговый центр.
"Мы так хотели, чтобы это место стало сквером, а теперь тут будет очередная коробка ТЦ с каким-то барахлом. Через дорогу застраивают еще одну часть развязки возле станции метро. Это просто несусветная наглость, а если из-за этого пострадает метрополитен, ведь на него в этом месте колоссальная нагрузка", – отметил пенсионер Олег Борисович.
В Киевском метрополитене сообщили, что на работу станции метро соседство с двумя ТЦ не повлияет.
"Это не наша территория, где ведутся строительные работы", – сообщили в метро.
Как мы писали ранее, в Киеве "тропический" ливень затопил станцию метро.