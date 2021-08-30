У Києві з двох сторін забудовують станцію метро: потрапляти в підземку стало складніше

Раніше місцеві жителі навіть засаджували територію біля метро деревами, влаштовували мітинги проти будівництва. Але, на жаль, нічого не допомогло. За зелену зону велася справжня війна між активістами й забудовником.

Що відбувається зараз

Боротьба за зелену територію велася шість років. Очевидно, зараз забудовник переміг у суді та на цьому місці встановили величезний паркан. Тут ведеться активне будівництво.

"Парканом перекрили навіть прохід під шляхопроводом. На ділянці вже працює будівельна техніка - завезли установку для буріння і бульдозером розрили грунт. Тепер місцеві жителі, які раніше ходили по доріжці до метро, змушені йти по тунелю з накриттям", - розповіли у виданні.

Люди не раді діями забудовника і висловлюють своє обурення.

"Я спробував піднятися по схилу транспортної розв'язки на шляхопровід, але охоронець за парканом сказав, що тепер це закрита територія і вхід сюди заборонений. На мої слова, що я так ходив тут останні 15 років, він відповів, що тепер доведеться відвикати", – розповів місцевий житель Ігор.

Люди дуже незадоволені, що на місці зеленої зони тепер буде черговий торговий центр.

"Ми так хотіли, щоб це місце стало сквером, а тепер тут буде чергова коробка ТЦ з якимось барахлом. Через дорогу забудовують ще одну частину розв'язки біля станції метро. Це просто несусвітнє нахабство, а якщо через це постраждає метрополітен, адже на нього в цьому місці колосальне навантаження", – зазначив пенсіонер Олег Борисович.

Що кажуть у метро

У Київському метрополітені повідомили, що на роботу станції метро сусідство з двома ТЦ не вплине.

"Це не наша територія, де ведуться будівельні роботи", – повідомили в метро.

Біля станції метро "Осокорки" ведуться будівельні роботи (фото: segodnya.ua)