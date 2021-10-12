В Киеве автомобиль "замуровали" бетонными блоками: фото войны за парковку

В Киеве в Соломенском районе неизвестные заблокировали авто BMW на еврономерах. В частности, машину обложили бетонными блоками, чтобы она не могла сдвинуться с места.
Фото опубликовали в Telegram- "Киев Сейчас".
Так, инцидент произошел 11 октября на улице Гарматной, 44.
На фото видно, что машину обложили бетонными блоками и деревянными бревнами, чтобы она не могла сдвинуться с места.
Также видно, что легковушка плотно припарковался между двумя желтыми полусферами из бетона. Вероятно, кто-то таким образом закрепил за собой место для личного транспорта.
В комментариях поражены, что отдельные жители двора считают общую стоянку своей частной собственностью.
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