В Киеве двое парней избили и ограбили бездомного: фото "героев"

Двое парней избили и ограбили бездомного дедушку в Киеве на Гидропарке. Правоохранители уже задержали мужчин, которые поиздевались над беззащитным человеком. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Известно, что на горячую линию обратился сам дедушка, который рассказал, что около 14:00 двое неизвестных отобрали у него около 500 гривен возле Венецианского моста в Гидропарке.

Заявителем оказался пожилой мужчина, который рассказал, что он не имеет постоянного места жительства, поэтому временно живет в Гидропарке. Дедушка имеет постоянные подработки, чтобы обеспечить себя необходимой пищей для проживания.

Ограбление и избиение бездомного в Киеве (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Пострадавший рассказал, что к нему подошли двое и начали оскорблять словесно. Дедушка хотел избежать конфликта и убежать, но те догнали его, избили и отобрали все деньги.

Поскольку дедушка смог детально описать нападавших, полиции быстро удалось найти и задержать их на том же Гидропарке.

Ограбление и избиение бездомного в Киеве (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Ранее сообщалось, что подозреваемых в жестоком убийстве 48-летнего мужчины в Днепре выпустили из СИЗО под домашний арест. Два парня 22 и 26 лет избили и утопили человека, снимая все это на телефон.

Кстати, недавно в Киеве подростки жестоко избили бездомного, а само нападение сняли на видео и потом выложили в интернет. После этого ребят нашли и совершили самосуд.

Напомним, недавно курьер службы доставки Glovo жестоко избил мужчину в одном из подземных переходов Киева.