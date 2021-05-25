В Киеве на Днепре дрейфует бесхозная баржа: полиция ищет владельцев

Отмечается, что судно впервіе заметили вечером 24 мая, но 25 мая утром оно еще дрейфовало по Днепру.

"Если вы думаете, что публикация с баржей - это глупая шутка, то держите видео", - сказано в сообщении.

В Киеве заметили неуправляемую баржу

Чуть позже на странице сообщили, что баржу все-таки удалось остановить, но, похоже, она с чем-то столкнулась.

"Неуправляемую баржу удалось остановить, но похоже, что где-то и с чем-то она таки столкнулась, потому кран уже просто валяется", - сказано под видео.

Баржа на Днепре

В комментариях пользователи отметили, что это не баржа, а самоходный плавающий кран.