У Києві на Дніпрі дрейфує нічийна баржа: поліція шукає власників

Відзначається, що судно вперше помітили ввечері 24 травня, але 25 травня вранці воно ще дрейфувало по Дніпру.

"Якщо ви думаєте, що публікація з баржею - це дурний жарт, то тримайте відео", - сказано в повідомленні.

У Києві помітили некеровану баржу

Трохи пізніше на сторінці повідомили, що баржу все-таки вдалося зупинити, але, схоже, вона з чимось зіткнулася.

"Некеровану баржу вдалося зупинити, але схоже, що десь і з чимось вона таки зіткнулася, тому кран вже просто валяється", - сказано під відео.

Баржа на Дніпрі

У коментарях користувачі відзначили, що це не баржа, а самохідний плаваючий кран.