В Киеве на Днепре дрейфует бесхозная баржа: полиция ищет владельцев
В Киеве на речке Днепр замечена неуправляемая баржа, которая дрейфует по водоему. Первым о ней патрульным рассказал мужчина, который позвонил в полицию.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что судно впервіе заметили вечером 24 мая, но 25 мая утром оно еще дрейфовало по Днепру.
"Если вы думаете, что публикация с баржей - это глупая шутка, то держите видео", - сказано в сообщении.
В Киеве заметили неуправляемую баржу
Чуть позже на странице сообщили, что баржу все-таки удалось остановить, но, похоже, она с чем-то столкнулась.
"Неуправляемую баржу удалось остановить, но похоже, что где-то и с чем-то она таки столкнулась, потому кран уже просто валяется", - сказано под видео.
Баржа на Днепре
В комментариях пользователи отметили, что это не баржа, а самоходный плавающий кран.
- Это самоходный плавкран.
- Интересно, кто-то успеет воспользоваться морским призовым правом?
- А вчора там ще й дерево плавало.
- Я без звука смотрю, это подводная лодка? А то очень похоже.
Как мы ранее сообщали, в Киеве коммунальщики отличились странным действием в дождь.