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В Киеве на Днепре дрейфует бесхозная баржа: полиция ищет владельцев

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Киев, Вторник 25 мая 2021 09:36
В Киеве на Днепре дрейфует бесхозная баржа: полиция ищет владельцев В Киеве на Днепре замечена баржа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на речке Днепр замечена неуправляемая баржа, которая дрейфует по водоему. Первым о ней патрульным рассказал мужчина, который позвонил в полицию.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что судно впервіе заметили вечером 24 мая, но 25 мая утром оно еще дрейфовало по Днепру.

"Если вы думаете, что публикация с баржей - это глупая шутка, то держите видео", - сказано в сообщении.

В Киеве заметили неуправляемую баржу

Чуть позже на странице сообщили, что баржу все-таки удалось остановить, но, похоже, она с чем-то столкнулась.

"Неуправляемую баржу удалось остановить, но похоже, что где-то и с чем-то она таки столкнулась, потому кран уже просто валяется", - сказано под видео.

Баржа на Днепре

В комментариях пользователи отметили, что это не баржа, а самоходный плавающий кран.

  • Это самоходный плавкран.
  • Интересно, кто-то успеет воспользоваться морским призовым правом?
  • А вчора там ще й дерево плавало.
  • Я без звука смотрю, это подводная лодка? А то очень похоже.

Как мы ранее сообщали, в Киеве коммунальщики отличились странным действием в дождь.

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