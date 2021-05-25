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У Києві на Дніпрі дрейфує нічийна баржа: поліція шукає власників

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 09:36
У Києві на Дніпрі дрейфує нічийна баржа: поліція шукає власників У Києві на Дніпрі помічена баржа (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на річці Дніпро помічена некерована баржа, яка дрейфує по водоймі. Першим про неї патрульним розповів чоловік, який зателефонував до поліції.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Відзначається, що судно вперше помітили ввечері 24 травня, але 25 травня вранці воно ще дрейфувало по Дніпру.

"Якщо ви думаєте, що публікація з баржею - це дурний жарт, то тримайте відео", - сказано в повідомленні.

У Києві помітили некеровану баржу

Трохи пізніше на сторінці повідомили, що баржу все-таки вдалося зупинити, але, схоже, вона з чимось зіткнулася.

"Некеровану баржу вдалося зупинити, але схоже, що десь і з чимось вона таки зіткнулася, тому кран вже просто валяється", - сказано під відео.

Баржа на Дніпрі

У коментарях користувачі відзначили, що це не баржа, а самохідний плаваючий кран.

  • Це самохідний плавкран.
  • Цікаво, хтось встигне скористатися морським призовим правом?
  • А вчора там ще й дерево плавало.
  • Я без звуку дивлюся, це підводний човен? А то дуже схоже.

Як ми раніше повідомляли, в Києві комунальники відзначилися дивною дією в дощ.

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