У Києві на Дніпрі дрейфує нічийна баржа: поліція шукає власників
У Києві на річці Дніпро помічена некерована баржа, яка дрейфує по водоймі. Першим про неї патрульним розповів чоловік, який зателефонував до поліції.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Відзначається, що судно вперше помітили ввечері 24 травня, але 25 травня вранці воно ще дрейфувало по Дніпру.
"Якщо ви думаєте, що публікація з баржею - це дурний жарт, то тримайте відео", - сказано в повідомленні.
У Києві помітили некеровану баржу
Трохи пізніше на сторінці повідомили, що баржу все-таки вдалося зупинити, але, схоже, вона з чимось зіткнулася.
"Некеровану баржу вдалося зупинити, але схоже, що десь і з чимось вона таки зіткнулася, тому кран вже просто валяється", - сказано під відео.
Баржа на Дніпрі
У коментарях користувачі відзначили, що це не баржа, а самохідний плаваючий кран.
- Це самохідний плавкран.
- Цікаво, хтось встигне скористатися морським призовим правом?
- А вчора там ще й дерево плавало.
- Я без звуку дивлюся, це підводний човен? А то дуже схоже.
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