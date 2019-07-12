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У Києві на дівчину напав маніяк: в мережі розшукують неадеквата (відео)

STYLERЖиття    12.07.2019 - 15:27
У Києві на дівчину напав маніяк: в мережі розшукують неадеквата (відео)
Фото: у Києві на дівчину напав маніяк (Колаж РБК-Україна)

Українців просять допомогти знайти нападника

У Києві на дівчину напав неадекватний маніяк. Це сталося в ніч на 12 липня на вулиці Драгоманова (Позняки). На щастя, дівчині вдалося відбитися від чоловіка. Відео з нападом опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

У соцмережі просять українців придивитися до чоловіка на відео, раптом хто-небудь знає або бачив його. Він може бути небезпечний.

"Увага! Розшук! Вночі на Драгоманова на дівчину напав якийсь неадекватний маніяк. Невідомо, щоб він зробив, якби дівчина не відбилася від нього. Хто пізнає його?" - підписали відеоролик.

Відео: Вночі на дівчину напав маніяк (Київ Оперативний/Facebook)

Користувачі соцмережі похвалили дівчину і захоплюються її відвагою, ерез те, що вона не розгубилася і дала відсіч нападникові чоловікові. Загалом зуміла постояти за себе.

Також люди наголосили, що дівчину врятувало те, що місце нападу було добре освітлено.

  • Дівчинка молодець, не розгубилася. Бережіть себе, страшний час.
  • Він там уже кілька місяців живе. Знаю тих, хто там живе, ще навесні розповідали, що майже кожен вечір на когось нападають близько різних будинків.
  • Злодій зрозумів, що він потрапив в добре освітлене місце з можливою камерою на стіні. Я думаю саме це врятувало дівчину.

У Києві на дівчину напав маніяк: в мережі розшукують неадеквата (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Деякі підписники були налаштовані дуже по-пуританськи. Вони вважають, що дівчатам не слід одягати короткі спідниці і провокувати чоловіків.

  • Добре, що добре закінчилося! Дівчатка, ходіть з газовим балончиком. Можна підозрілим типами в темний час доби для профілактики в пику бризкати, щоб не підходили близько до одиноких дівчат в темний час! Бризнула в пику і бігом додому! Така боротьба за часто ні до чого хорошого не призводить, багато хто з таки упирів з ножами ходять...
  • То що маніяків розвелося - це зрозуміло, але те, що наші дівчата-дами у нас вже дуже відверто одягаються і провокують мужиків -це факт.
  • Вночі  коротких спідниць не надягати.

У Києві на дівчину напав маніяк: в мережі розшукують неадеквата (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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