В Киеве девушку ногами выпихнули из трамвая (видео)

В Киеве девушку без маски не пропустили в трамвай. Молодая особа пыталась зайти в транспортное средство, но один из пассажиров начал выталкивать ее ногами. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, на остановке Шевцова. Об этом стало известно из видео, опубликованном на странице Киева Оперативного в Facebook.

"На остановке женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", - написали под видео.

Судя по видеоролику, девушка была очень недовольна происходящим, а пассажиры грозились вызвать полицию.

"Полицию? Вызывайте!" - кричала блондинка.

В Киеве девушку вытолкали ногами из трамвая

В комментариях действия пассажиров поддержали и согласились с тем, что маску в общественных местах нужно надевать. Но были и те, кто считает, что бить женщину - недопустимо.

Вот когда каждого, кто без маски, ногами будут выкидывать из транспорта и любого другого общественного места, тогда может люди немного поумнеют и поймут - что если им плевать на себя, то другие переживают за свое здоровье.

Залишити водія і кондуктора без премії, або відсторонити на місяць від основної роботи та перевести на підсобні роботи, набагато простіше за місцем роботи, ніж пасажира, яким мала би опікуватись поліція.

В скоростном, пожалуйста, людей сколько хочешь, можно и без маски.

Таким печать на лоб, и отказ госпитализировать в случае болезни. Таких неверующих и заболевших уже пачка. В течение нескольких месяцев после окончания болезни в себя прийти не могут...

Как мы ранее сообщали, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах в период карантина. В первую очередь штрафы коснутся владельцев бизнеса, которые разрешат посетителям посещать торговые точки без маски.