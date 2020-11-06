В Киеве девушку ногами выпихнули из трамвая (видео)

В Киеве девушку без маски не пускали в трамвай
В Киеве девушку без маски не пропустили в трамвай. Молодая особа пыталась зайти в транспортное средство, но один из пассажиров начал выталкивать ее ногами. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, на остановке Шевцова. Об этом стало известно из видео, опубликованном на странице Киева Оперативного в Facebook.
"На остановке женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", - написали под видео.
Судя по видеоролику, девушка была очень недовольна происходящим, а пассажиры грозились вызвать полицию.
"Полицию? Вызывайте!" - кричала блондинка.
В Киеве девушку вытолкали ногами из трамвая
В комментариях действия пассажиров поддержали и согласились с тем, что маску в общественных местах нужно надевать. Но были и те, кто считает, что бить женщину - недопустимо.
Как мы ранее сообщали, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах в период карантина. В первую очередь штрафы коснутся владельцев бизнеса, которые разрешат посетителям посещать торговые точки без маски.