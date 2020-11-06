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У Києві дівчину ногами викинули з трамвая (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві дівчину без маски не пускали в трамвай

У Києві дівчину без маски не пропустили в трамвай. Молода особа намагалася зайти у транспортний засіб, але один з пасажирів почав виштовхувати її ногами. Інцидент стався в Шевченківському районі столиці, на зупинці Шевцова. Про це стало відомо з відео, опублікованому на сторінці Києва Оперативного Facebook.

"На зупинці жінка намагалася увійти в трамвай, але кондуктор і пасажири її не пускали", - написали під відео.

Судячи з відеоролика, дівчина була дуже незадоволена тим, що відбувається, а пасажири погрожували викликати поліцію.

"Поліцію? Викликайте!" - кричала блондинка.

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У Києві дівчину виштовхали ногами з трамвая

В коментарях дії пасажирів підтримали і погодилися з тим, що маску у публічних місцях потрібно одягати. Але були й ті, хто вважає, що бити жінку - неприпустимо.

  • От коли кожного, хто без маски, ногами будуть викидати з транспорту і будь-якого іншого громадського місця, тоді може люди трохи порозумнішають і зрозуміють - що якщо їм плювати на себе, то інші переживають за своє здоров'я.
  • Залишити водія і кондуктора без премії, або відсторонити на місяць від основної роботи та перевести на підсобні роботи набагато простіше за місцем роботи, ніж пасажира, яким мала б опікуватись поліція.
  • У швидкісному, будь ласка, людей скільки хочеш, можна і без маски.
  • Таким печатку на чоло, і відмова госпіталізувати у випадку хвороби. Таких невіруючих і хворих вже пачка. Протягом декількох місяців після закінчення хвороби в себе прийти не можуть...

Як ми раніше повідомляли, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про штрафи за відсутність маски в громадських місцях у період карантину. В першу чергу штрафи торкнуться власників бізнесу, які дозволять відвідувачам відвідувати торгові точки без маски.

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