У Києві дівчину ногами викинули з трамвая (відео)

У Києві дівчину без маски не пускали в трамвай
У Києві дівчину без маски не пропустили в трамвай. Молода особа намагалася зайти у транспортний засіб, але один з пасажирів почав виштовхувати її ногами. Інцидент стався в Шевченківському районі столиці, на зупинці Шевцова. Про це стало відомо з відео, опублікованому на сторінці Києва Оперативного Facebook.
"На зупинці жінка намагалася увійти в трамвай, але кондуктор і пасажири її не пускали", - написали під відео.
Судячи з відеоролика, дівчина була дуже незадоволена тим, що відбувається, а пасажири погрожували викликати поліцію.
"Поліцію? Викликайте!" - кричала блондинка.
У Києві дівчину виштовхали ногами з трамвая
В коментарях дії пасажирів підтримали і погодилися з тим, що маску у публічних місцях потрібно одягати. Але були й ті, хто вважає, що бити жінку - неприпустимо.
Як ми раніше повідомляли, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про штрафи за відсутність маски в громадських місцях у період карантину. В першу чергу штрафи торкнуться власників бізнесу, які дозволять відвідувачам відвідувати торгові точки без маски.