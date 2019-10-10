В Киеве женщина расцарапала лицо полицейскому: защищала сына

В Киеве женщина набросилась на полицейского (Коллаж РБК-Украина)

Полиция задержала молодого человека, а потом и его мать

В Киеве разъяренная женщина набросилась на полицейских и одному из них расцарапала лицо за то, что тот задержал ее взрослого сына. Полиция остановила автомобиль за нарушение ПДД, и водитель отказался показывать документы. Патрульные заподозрили, что молодой человек находится под воздействием алкоголя или наркотиков.

Как сообщает "Информатор" с места происшествия, инцидент произошел в среду, 9 октября, в Соломенском районе. Автомобиль "Мерседес" пересек двойную сплошную и за это водителя остановили патрульные полицейские. Водитель отказался показывать свои документы и выходить из машины. Его пришлось силой вытаскивать из салона и везти в специальное медучреждение, чтобы проверить кровь на наличие алкоголя или наркотиков.

К Соломенскому управлению полиции приехали родственники парня – мать, отец и брат. Взбешенная женщина набросилась на полицейского, который привез ее сына после экспертизы. Она напала на него прямо в машине, через окно. После этого она попыталась скрыться, однако ее задержали и доставили в участок.

Женщине вызвали бригаду скорой помощи в полицейски участок (Фото: Информатор)

Во время допроса женщине стало плохо, и она потребовала вызвать скорую помощь. Потом она настаивала на госпитализации и требовала адвоката. Врачи измерили давление и осмотрели женщину и сказали, что в госпитализации она не нуждается.

Брат задержанного заявил полицейским, что водителя задержали без оснований и он хочет забрать его, чтобы отвезти на независимый анализ в частную клинику, а его мать ни на кого не нападала.

В Киеве женщина расцарапала лицо полицейскому (Видео: YouTube/Информатор)

Полиция открыла дело по статье 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов). Женщине грозит пять лет лишения свободы.