ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на дитячому майданчику зловили неадеквата з ножем: подробиці НП

STYLERПодії    16.10.2019 - 12:55
У Києві на дитячому майданчику зловили неадеквата з ножем: подробиці НП
У Києві затримали чоловіка з ножем на дитячому майданчику (колаж: РБК-Україна)

У Києві на дитячому майданчику у чоловіка знайшли ніж з загрозливим написом

У Києві сталася надзвичайна подія на одному з дитячих майданчиків. Молодий чоловік ходив з ножем і поводив себе дуже неадекватно. Інформація про інцидент з'явилася на Facebook-сторінці пабліка Київ Оперативний.

НП сталася в житловому комплексі "Яскравий", що знаходиться в Оболонському районі столиці.

"Тільки що охоронна компанія Омега в ЖК "Яскравий" затримала на дитячому майданчику невстановлену особу з ножем, яка поводила себе дуже неадекватно. Що може робити доросла людина з таким ножем на дитячому майданчику?" - сказано в повідомленні.

Крім того, в мережі опублікували фото молодої людини і дивний ніж, який у нього вилучили.

Рукоятка ножа обмотана чорною ізолентою, лезо - червоного кольору, а на ньому наклейка з написом "Ніхто не зупинить смерть".

У Києві на дитячому майданчику зловили неадеквата з ножем: подробиці НПУ Києві на дитячому майданчику зловили неадеквата з ножем: подробиці НП

У Києві зловили чоловіка з ножем на дитячому майданчику (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях здивовані подібною подією. Дехто навіть запідозрив у затриманому маньяка, який нападає на чоловіків на Райдужному і Воскресенці.

  • Порозводились ідіоти...
  • За яй*я візьміть, так він не тільки розповість, де взяв ножик.
  • Може, це той чувак, який на Лівому березі людей ножем ріже?

У Києві на дитячому майданчику зловили неадеквата з ножем: подробиці НП

На мосту Кличко знову НП: дитина стала причиною руйнування Сильно ревнував: у Миколаєві іноземець накинувся з ножем на кохану
Новини України нападнадзвичайний станнож
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся