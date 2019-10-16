У Києві на дитячому майданчику зловили неадеквата з ножем: подробиці НП

У Києві затримали чоловіка з ножем на дитячому майданчику (колаж: РБК-Україна)

У Києві на дитячому майданчику у чоловіка знайшли ніж з загрозливим написом

У Києві сталася надзвичайна подія на одному з дитячих майданчиків. Молодий чоловік ходив з ножем і поводив себе дуже неадекватно. Інформація про інцидент з'явилася на Facebook-сторінці пабліка Київ Оперативний.

НП сталася в житловому комплексі "Яскравий", що знаходиться в Оболонському районі столиці.

"Тільки що охоронна компанія Омега в ЖК "Яскравий" затримала на дитячому майданчику невстановлену особу з ножем, яка поводила себе дуже неадекватно. Що може робити доросла людина з таким ножем на дитячому майданчику?" - сказано в повідомленні.

Крім того, в мережі опублікували фото молодої людини і дивний ніж, який у нього вилучили.

Рукоятка ножа обмотана чорною ізолентою, лезо - червоного кольору, а на ньому наклейка з написом "Ніхто не зупинить смерть".

У Києві зловили чоловіка з ножем на дитячому майданчику (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях здивовані подібною подією. Дехто навіть запідозрив у затриманому маньяка, який нападає на чоловіків на Райдужному і Воскресенці.