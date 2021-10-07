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В Киеве детский самокат остановил работу метро: пассажиры были заперты в вагонах (видео)

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Киев, Четверг 07 октября 2021 17:23
В Киеве детский самокат остановил работу метро: пассажиры были заперты в вагонах (видео) Самокат остановил движение метро в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на станции "Театральная" остановилась работа метро. Дело в том, что на рельсы упал детский самокат.

Об этом сообщили в прессслужбе Киевского метрополитена.

Так, инцидент произошел днем на станции метро "Театральная". Там во время ожидания поезда пассажиры на рельсы уронили детский самокат. Поэтому пришлось остановить поезда, курсирующие по красной линии.

Кроме того, чтобы достать транспорт, работникам метрополитена пришлось обесточить контактный рельс.

"Призываем пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном. Особенно важно не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень", — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Ранее мы сообщали, что метро на Троещину все-таки строят.

Также мы писали, что в метро Киева подростки отметились дикой выходкой.

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