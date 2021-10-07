В Киеве детский самокат остановил работу метро: пассажиры были заперты в вагонах (видео)

В Киеве на станции "Театральная" остановилась работа метро. Дело в том, что на рельсы упал детский самокат.

Об этом сообщили в прессслужбе Киевского метрополитена.

Так, инцидент произошел днем на станции метро "Театральная". Там во время ожидания поезда пассажиры на рельсы уронили детский самокат. Поэтому пришлось остановить поезда, курсирующие по красной линии.

Кроме того, чтобы достать транспорт, работникам метрополитена пришлось обесточить контактный рельс.

"Призываем пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном. Особенно важно не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень", — рассказали в пресс-службе метрополитена.